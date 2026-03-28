Fire Case: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଏକର ତମ୍ବୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭିଡ

Ayodhya Fire News: ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଅନ୍ତିମ ଆହୁତି ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:39 PM IST

Ayodhya Fire News: ରାଜଘାଟରେ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବିଶାଳ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପି ମହାଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଏକର ପରିମିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସମଗ୍ର ତମ୍ବୁଟି ଜଳିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ନଡ଼ିଆ ଫୁଟିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ପାର୍କିଂ କପଡ଼ା ତମ୍ବୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ, ଯଜ୍ଞଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ୧,୨୫୧ ହୋମ କୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ତମ୍ବୁଟି ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଥିଲା । ନଚେତ୍, ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଯୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟା ଶଙ୍କର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋସାଇଗଞ୍ଜ ବିଧାୟକ ଅଭୟ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିଆଁକୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲା।

Also Read- BOB Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି...

Also Read- ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୂଆ ଆବେଦନ ଖୁସି ଖବର, ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ...

Soubhagya Ranjan Mishra

BOB Recruitment 2026
BOB Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି...
Subhadra Yojana
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୂଆ ଆବେଦନ ଖୁସି ଖବର, ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ...
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତା ୮, ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ହେବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଓ ଅନ୍ୟ
Kedarnath Yatra
Kedarnath Yatra 2026: ବରଫ ହଟାଇବା କାମ ଚାଲିଲା ଜୋରଦାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ?
West Bengal Election 2026
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଲେ "ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି"