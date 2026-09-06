Mahananda Express Accident:ମହାନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!

Mahananda Express Accident: ଦାନାପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରା ଜଙ୍କସନରେ ମହାନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ,ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ୟୁଏସ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଆରା ଜଙ୍କସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଜୟନଗର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଇଞ୍ଜିନ, ଯାହା ଆରାରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିଲା। ତାହା ମହନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ୟୁଏସ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତ୍ରୁଟିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ମେମୋ,ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ,ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ପ୍ରମୁଖ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଟ୍ରେନର ଉଭୟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦାନାପୁରକୁ ଡକାଯାଇଛି। ଲାଲ ସଙ୍କେତ ପରେ ଟ୍ରେନକୁ କିପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଆରା ଜଙ୍କସନରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରେଳବାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିହାରର ଆରାରେ ମହାନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେନର ଦୁଇଟି ବଗିର ଚକ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଲିପୁରଦ୍ୱାର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ନାହିଁ।