Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mahananda Express Accident:ମହାନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!

Mahananda Express Accident: ଦାନାପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରା ଜଙ୍କସନରେ ମହାନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ,ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ୟୁଏସ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଆରା ଜଙ୍କସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 06, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:07 PM IST
Mahananda Express Accident:ମହାନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Liquor Death: ବିଶାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୧୨ ମୃତ,ଏକାଧିକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡି଼କାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
2
3
4
5