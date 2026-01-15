Maharashtra BMC Election 2026: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଜାରି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଫଳାଫଳ

Maharashtra BMC Election 2026: ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
Maharashtra BMC Election 2026: ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧିନ ମହାୟୁତି ବିଏମସିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଠାକରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସଢିତ ଲଢେଇରେ ଛିଡା ହୋଇଛି। ୨୦୨୨ ବିଭାଜନ ପରେ ଶିବସେନା ଏହା ପ୍ରଥମ ବୃହନ୍ମୃମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କର୍ପୋରସେନ୍ (ନିର୍ବାଚନ) ହେବ। ଅବିଭକ୍ତ ଶିବସେନା ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଧନୀ ପୌରସଂସ୍ଥାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ୮୯୩ଟି ଓ୍ବାର୍ଡ଼ ରେ ଥିବା ୨,୮୬୯ ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆଜି ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ ରୁ ଜାରି ରହିଛି। ମତଦାନ ୫ଟା ୩୦ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରେ ଭୋଗଗଣତି ହେବା ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି?
BMC ସମେତ ୨୯ଟି ନଗର ନିଗମରେ ମୋଟ ୧୫,୯୩୧ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। BMCରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଖଟାଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ସେମିଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡିବ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୋଟରମାନେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିଶେଷକରି ଠାକରେଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଶିବସେନା (UBT) ସଭାପତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି BMC ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେଣ୍ଟ ମରାଠୀ ଭୋଟ ବିଭାଜନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅବିଭକ୍ତ ଶିବସେନା ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ବିଏମସି (BMC)ରେ ଶାସନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦଳର ବିଭାଜନ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଠାକରେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
କାହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା?
BMC ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାଯୁତି ଏବଂ ଠାକରେଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅଣହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟରୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପିକୁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ମହା ବିକାଶ ଆଗାଦିର ଅଂଶ କଂଗ୍ରେସ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଦେଇଛି।
ଫଳାଫଳ କ’ଣ ସୂଚାଇବ?
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଏମସି ଫଳାଫଳ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୀତିର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଯଦି ଠାକରେ ଭାଇଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଠାକରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ତଥାପି, ଯଦି ମହାୟୁତି ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପତନ ରହିବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆଜିର ଭୋଟ ମୁମ୍ବାଇ ରାଜନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।