Ajit Pawar Plane Crash: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ

Ajit Pawar Plane Crash: ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Ajit Pawar Plane Crash: ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାରାମତିରେ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏକ କ୍ଷେତରେ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ବିମାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହରୁଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାର ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ଭାଷା, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତଥାପି, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବାରାମତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବାରାମତିକୁ ପାୱାର ପରିବାରର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ଏହି ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ପାୱାରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବାରାମତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ଥିଲେ। ମୋଟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ, ବାରାମତି ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ସମେତ ପାୱାର ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ବାରାମତି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଡିଜିସିଏ କ’ଣ କହିଛି?
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେର ବାରାମତିରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଜିସିଏ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ଡିଜିସିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିମାନରେ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।