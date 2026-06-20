Add Zee Business As A Preferred Source
App

ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଘଟଣ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ହଲ୍ ଛାତ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାର୍ଭାନୀରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ହଲ୍‌ର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 20, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:47 PM IST
ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଘଟଣ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ହଲ୍ ଛାତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
Odia News40 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Top 10 News Headlines1 hr ago
4
PM Narendra Modi2 hrs ago
5
Train coach extension8:14 AM IST