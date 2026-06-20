ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଘଟଣ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ହଲ୍ ଛାତ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ପାର୍ଭାନୀରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ହଲ୍ର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସିଡ଼ି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ, ମନ୍ଦିରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ, ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ସଭା ହଲ୍ (ସଭା ମଣ୍ଡପ)ର ଏକ ଖୁଣ୍ଟ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଛାତର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଉଛି। କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଯଥା ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।