Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3228132
Zee OdishaOdisha National-InternationalMaharastra Accident: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Maharastra Accident: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବେନଳୀ ଘାଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ 700 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମହାବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୋଲାଡପୁର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଆଠ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘାଟିରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 25, 2026, 09:28 AM IST

Trending Photos

Maharastra Accident: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Maharastra Accident: ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବେନଳୀ ଘାଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ 700 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମହାବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୋଲାଡପୁର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଆଠ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘାଟିରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଞ୍ଚନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ସମସ୍ତ ଆଠ ଜଣ ସତାରା ଜିଲ୍ଲାର ଅସଗାଓଁ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାୟଗଡ଼ ଏବଂ ସତାରା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମ୍ବେନଳୀ ଘାଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଟ୍ରେକର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତଥାପି, ଗଭୀର ଘାଟି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କୋର୍ପିଓଟି ସତାରା ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସତାରା, ଆସଗାଓଁ ଏବଂ କୋରେଗାଓଁ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମୃତକ କୋଙ୍କଣ କିମ୍ବା ମହାବଳେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନର ଆଲୋକ ଆସିବା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଆମ୍ବେନାଲି ଘାଟ ପୁଣିଥରେ 'ମୃତ୍ୟୁ ଘାଟ'ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ଏଠାରେ କହିରଖୁ ଯେ ରାୟଗଡ଼ ଏବଂ ସତାରାର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମ୍ବେନାଲି ଘାଟକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୋଡ଼, ଗଭୀର ଘାଟ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି ଘାଟି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଛି। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆମ୍ବେନାଲି ଘାଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 30 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କୋଙ୍କଣ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବସ୍ ଏହି ଘାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ 
ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଥାଣେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଇଶ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତଥାପି, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଓନ-ପାନଭେଲ ରାଜପଥରେ ବସ୍‌ର ଇଞ୍ଜିନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Also Read: Odisha News: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ମୃତ; ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Maharastra Accident
Maharastra Accident: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
CUET UG 28 May Exam Postponed
CUET UG 28 May Exam Postponed:ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ
top 10 news today
Top 10 News Today: ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପ୍ର
petrol diesel price increase
Petrol Diesel Price Increase: ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର, ଲିଟର ପିଛା...
top 10 news today
Top 10 News: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି, ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର