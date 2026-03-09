Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3134623
Zee OdishaOdisha National-InternationalRajyasabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲେ

Rajyasabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ସୋମବାର ବିହାର, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମ୍ଓଏସ୍) ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:34 PM IST

Trending Photos

Rajyasabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲେ

Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ସୋମବାର ବିହାର, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ଏମ୍ଓଏସ୍) ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ବିହାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଗୁଜୁରାଟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ହରିୟାଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲେଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ୩୭ଟି ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ (ରାଜ୍ୟସଭା)ର ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ।

ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ୩୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେବ। ଯାହା ଫଳରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଆସନ ରହିବ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖ ରହିଥିଲା।  ତା’ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ନାମଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। 

ଓଡିଶାରେ ଏପ୍ରିଲରେ ଚାରୋଟି ଖାଲି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ଦୁଇଟି ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିହାରରେ, ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜେଡି(ୟୁ) ନେତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦଳ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ବିହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) କର୍ମୀମାନେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ହରିୟାଣାରେ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚସଦନ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BJP
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲେ
breaking news
Breaking News: ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ
S Jaishankar
Budget Session: ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, କୂଟନୀତି ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି: ଜୟଶଙ୍କର
Odisha news
Odisha News: ନିଆଁର ଆଁ'ରେ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ଏକାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: ଖସିଲା ତେଲ ଦର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...