Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mahua Moitra: TMC ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ

ଘଟଣାର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ କିଛି ଲୋକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓଟି ମହୁଆ ମୈତ୍ର ନିଜେ ଭିତରୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କାଚରେ ବାଜୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 01, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:16 PM IST
Mahua Moitra: TMC ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news1 hr ago
2
Zee Entertainment1 hr ago
3
Ishan Kishan1 hr ago
4
petrol price today1 hr ago
5
National Doctor's Day2 hrs ago