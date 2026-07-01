Mahua Moitra: TMC ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ

Mahua Moitra: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବୁଧବାର ସେ କୃଷ୍ଣନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ବାହାରୁ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଘଟଣାର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ କିଛି ଲୋକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓଟି ମହୁଆ ମୈତ୍ର ନିଜେ ଭିତରୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କାଚରେ ବାଜୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି।
Hello @DGPWestBengal @WBPolice past 2 hours & your police is watching the fun & not dispersing the mob. They want me to flee & they will pelt eggs /stones while I enter my car. Please do your job. Disperse the mob. Am in NH Dhaba Plassey. pic.twitter.com/PWmjuJEnaH
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 1, 2026
BJP ଉପରେ TMCର ଅଭିଯୋଗ:
ଘଟଣା ପରେ ମହୁଆ ମୈତ୍ର ଓ TMC ଏହା ପଛରେ BJP ସମର୍ଥକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ BJP ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ।
କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଘଟଣା?
ନିକଟ ଅତୀତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ TMCର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ବାପାଦିତ୍ୟ ଦାସଗୁପ୍ତ, ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତ ଓ ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଥିଲା।
ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ TMC ସରକାର ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ କଥିତ ଭାବେ 'କଟ୍ ମନି' ଓ ବେଆଇନ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ:
ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାମଲା କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।