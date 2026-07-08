Add Zee Business As A Preferred Source
App

Baruipur Case: ବାରୁଇପୁର କାଣ୍ଡ: ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସେ ଏହି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 08, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:51 AM IST
Baruipur Case: ବାରୁଇପୁର କାଣ୍ଡ: ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ...
Petrol Diesel price1 hr ago
2
Strait of Hormuz Attack2 hrs ago
3
Top 10 news2 hrs ago
4
weather report3 hrs ago
5
top 10 news todayJul 07