Baruipur Case: ବାରୁଇପୁର କାଣ୍ଡ: ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ

Baruipur Case: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାରୁଇପୁର ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ପୋଲିସର ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସେ ଏହି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
୧୧ ବର୍ଷୀୟା ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ (DGP) ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ପରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହିଂସା ପଛରେ ଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ପୋଲିସ ଚୌକି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ POCSO ଓ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।