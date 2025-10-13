Bardhaman Stampede: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା, ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:57 AM IST

Bardhaman Stampede: କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେତୁ ସିଡ଼ିରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ଧାଇଁବା ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣ ଫସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୪, ୬ ଏବଂ ୭ରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ତିନୋଟି ଟ୍ରେନ ଆସୁଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଧରିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଥିଲେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଏକ ରେଳବାଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଦଳାଚକଟା ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ମହିଳା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସିଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଓଜନ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସିଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ RPF ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ରେଳ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ତିନି ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଦଳାଚକଟା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତିନି ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି।

