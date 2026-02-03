Flight Accident: ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଧକ୍କା ହେଲା ଦୁଇ ବିମାନ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁଇଟି ବିମାନର ଡେଣା ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରୁଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ତା' ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଡେଣା ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ବିମାନକୁ ବ

Flight Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁଇଟି ବିମାନର ଡେଣା ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରୁଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ତା' ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଡେଣା ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ବିମାନକୁ ବିମାନ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ AI2732 (A320, VT-TYF) C1 ରୁ M4 କୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ A320 (VT-IFV) ଅବତରଣ ପରେ B1 ଟ୍ୟାକ୍ସିୱେରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ଦୁଇଟି ବିମାନର ଡାହାଣ ଡେଣା ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। DGCAର ମୁମ୍ବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ମୁମ୍ବାଇରୁ କୋଏମ୍ବାଟୁରକୁ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ AI 2732 ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋର ବିମାନ 6E 791 ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, "ଦୁଇଟି ବିମାନର ଡେଣା ଛୁଇଁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଡେଣା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।"

ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, "ଫେବୃଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଆମର ବିମାନ 6E 791 ଅବତରଣ ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍କିଂ ପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।"

