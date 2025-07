Air India Flight: ଟଳିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା

Air India Flight: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ସାହସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ ପ୍ରାୟ ୧୫୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲୁଥିବା ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିମାନରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲଟ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପାଇଲଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ୨୪୦୩କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

