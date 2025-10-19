Advertisement
Train Accident: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା: ବିହାର ଯାଉଥିବା କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଖସିପଡିଲେ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନସ୍ (LTT) ରୁ ବିହାରର ରକ୍ସୌଲ ଯାଉଥିବା କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ

Oct 19, 2025, 12:12 PM IST



ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 12546 କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶନିବାର ରାତି 8:18 ରେ ନାସିକ ରୋଡ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡିଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ରେ, କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନ ଅଟକି ନାସିକ ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଓଢାର ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ନାସିକ ରୋଡ ରେଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଜେଲ ରୋଡରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଢିକଲେନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ନାସିକ ରୋଡ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବରିଷ୍ଠ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସପକାଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରେଳ ଟ୍ରାକ 190/1 ଏବଂ 190/3 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେତୁ, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯୁବକମାନେ ଠେଲାପେଲା ଭିଡ଼ରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଇପାରନ୍ତି। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଛଟ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିହାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ରେଳପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ସାଇନାଥ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ନାସିକ୍ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ରେଳବାଇ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।

