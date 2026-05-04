Road Accident: ଅଶୁଭ ସୋମବାର: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆମ୍ବେଦକର ନଗର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଲାଲପୁର-ଆକବରପୁର ରାସ୍ତାର ଆସରଫପୁର ଭୂଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଆହତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨:୦୦ ଟାରେ ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆରୋହୀମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପଥଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏକ ଗଭୀର ଖାତକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନାଗପୁର ସାମୁହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦରପୁର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ କଟକା ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତମ, ସମ୍ମନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଆଦିତ୍ୟ, ସମ୍ମନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଂଶ, ସିକନ୍ଦରପୁରର ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ରାଜୁ ଗୁପ୍ତା, ଜଲାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଲାଲଚାନ୍ଦ ଓ ସୈଦାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୩୨ ବର୍ଷୀୟ କୈଫ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।