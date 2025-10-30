Boat Tragedy: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଡଙ୍ଗାବୁଡି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଇ ମୃତ

Advertisement
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁଜୌଲି ଥାନାର କଟାର୍ନିଆଘାଟର ଟ୍ରାନ୍ସ-ଗେରୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ଶେଷ ଗ୍ରାମ ଭର୍ଥପାର ନିକଟରେ ନଦୀରେ ଯାତ୍ରୀଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡଙ୍ଗାରେ ୨୨ ଜଣ

Boat Tragedy: ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁଜୌଲି ଥାନାର କଟାର୍ନିଆଘାଟର ଟ୍ରାନ୍ସ-ଗେରୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ଶେଷ ଗ୍ରାମ ଭର୍ଥପାର ନିକଟରେ ନଦୀରେ ଯାତ୍ରୀଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡଙ୍ଗାରେ ୨୨ ଜଣ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି  ଯେ ଭର୍ତ୍ତପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଘନ କଟାର୍ନିଆଘାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗେରୁଆ ନଦୀ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲଖିମପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାର ଖୈରଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ କାଉଡିଆଲା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରାଣ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରହିଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯିବାଆସିବା କରିଥାଆନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ଖୈରାଟିଆ ଗାଁରୁ ଭର୍ତ୍ତପୁର ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାଉଡିଆଳା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଡଜନ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି: ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଭିସେସରଙ୍କ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାମଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ଦେବୀ, ଆନନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ରାମକିଶୋରଙ୍କ ପୁଅ ହରିମୋହନ ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, SDRF ଏବଂ NDRFକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF)ର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ନିଖୋଜମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ରାତି ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତଥାପି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି।

