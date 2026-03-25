Zee OdishaOdisha National-InternationalDelhi Accident News: ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଲା ଡବଲଡେକର ବସ, ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:01 PM IST

Delhi Accident News: ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଲା ଡବଲଡେକର ବସ, ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Delhi Accident News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର (୨୪-୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ) ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର କାରୋଲବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାରୋଲବାଗର ଝାଣ୍ଡେୱାଲ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଡବଲ୍-ଡେକର ବସ୍ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସରେ ଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ୧୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍‌ଟି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍‌ଟି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିଲା।ବସ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।  ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର, ଜୋତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତଳେ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍‌ର ସମ୍ମୁଖ କାଚ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।

 

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବସଟି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଲେଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏହା ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଝରକା ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା।

ଆଉ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧-୧:୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବାଧା ନଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ବସ୍ ପଛରେ ଏକ ପିଲା ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଏକ JCB ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ, ବସ୍ ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରଶି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

