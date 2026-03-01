Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3126577
Zee OdishaOdisha National-InternationalMajor accident in Nagpur: ନାଗପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Major accident in Nagpur: ନାଗପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ସକାଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ କାଟୋଲ ତହସିଲର ରାଉଲଗାଓଁରେ ଥିବା SBL କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ବାରୁଦ ଏବଂ ଡେଟୋନେଟର ସମେତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରେ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଶାଳ ବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:57 AM IST

Trending Photos

Major accident in Nagpur: ନାଗପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Major accident in Nagpur: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ସକାଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ କାଟୋଲ ତହସିଲର ରାଉଲଗାଓଁରେ ଥିବା SBL କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ବାରୁଦ ଏବଂ ଡେଟୋନେଟର ସମେତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରେ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଶାଳ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ୧୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୮ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯଦିଓ ବିସ୍ଫୋରଣର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।

ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା
ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଆଖପାଖ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାରଖାନା ପରିସରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକମାନେ କାରଖାନା ବାହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ କ’ଣ କହିଲା?
ନାଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ହର୍ଷ ପୋଦ୍ଦାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୧୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଫଳତା ନା ମାନବ ଅବହେଳା ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ବାରୁଦ ଏବଂ ଡେଟୋନେଟର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

'କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଘୋର ଅଣଦେଖା କରିଛି।'
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଚରଣ ସିଂହ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାରଖାନା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଘୋର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାଉଲଗାଓଁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କୋଟୱାଲବାଡିରେ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଫାୟାର ୱାର୍କ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ନାଗପୁରର ବିସ୍ଫୋରକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Energy Plant Blast
ନାଗପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Ayatollah Khamenei
Khamenei's son Mojtaba: ଖାମେନେଇଙ୍କ ପରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଇରାନର ଶାସନ ଭାର ?
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Strait of Hormuz
Strait of Hormuz: ଇରାନ ବନ୍ଦ କଲା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜା, ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡିପାରେ ପ୍ରଭାବ
Iran-US War
US-Iran War: US-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନରେ ୨୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୭୪୭ ଆହତ