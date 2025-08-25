Accident News: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ୮ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Accident News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଲନ୍ଦସହରର ୩୪ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଘାଟଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥିବା ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୪୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାସଗଞ୍ଜରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଗାମେଡି ଯାଉଥିଲେ। ବୁଲନ୍ଦସହର ଏସଏସପି ଦିନେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 50 ରୁ 60 ଜଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାସଗଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଜହରବୀର (ଗୋଗାଜୀ)ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଗାମେଡି ଯାଉଥିଲେ।
#WATCH उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घटाल गांव के पास, कासगंज से राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहे गोगाजी के भक्तों से भरे ट्रैक्टर को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 43 घायल हो गए हैं। pic.twitter.com/CDsRntamck
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 25, 2025
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କାସଗଞ୍ଜର ସୋରୋ ଅଞ୍ଚଳର ରଫୈଦପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ହନୁମାନଗଡ଼ର ଗୋଗାମେଡି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ଭକ୍ତ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲିରେ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ଦସହରର ଆର୍ନିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲିକୁ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିର କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।