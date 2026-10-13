Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା, ସୁକମାରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଡମ୍ପ ଜବତ

କିଷ୍ଟାରାମ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲାଚଲମା ଗାଁରୁ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଦୁଇଟି ୩୦୩ ରାଇଫଲ, ୪ ବିଜିଏଲ୍ ଲଞ୍ଚର, ୩ ବୋର୍ ରାଇଫଲ ଜବତ ହୋଇଛି । ୪୬ ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ୨୦୮ ନନ୍‌-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡେଟୋନେଟର ଜବତ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 13, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 08:11 AM IST
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା, ସୁକମାରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଡମ୍ପ ଜବତ
Image Credit: ସୁକମା ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶର ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚରେ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସ
2
3
4
5