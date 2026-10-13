ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା, ସୁକମାରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଡମ୍ପ ଜବତ

Naxalite dump in sukma: ସୁକମାରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏକ ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିବା ସହ ୧୩ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ୪୬ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ୨୦୮ଟି ଡେଟୋନେଟର ଜବତ କରିଛି । କିସ୍ତାରାମ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲାଚଲମା ଗ୍ରାମର ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏହି ବଡ଼ ଡମ୍ପ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ଡିଆରଜି (DRG) ଏବଂ ବସ୍ତର ଫାଇଟର୍ସର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଟିମ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖରେ ପାଲାଚଲମାର ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 'ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍' ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଲାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍କୁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଡମ୍ପ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲେ।
ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି .୩୦୩ ରାଇଫଲ, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଶଟ୍ ଅସ୍ତ୍ର, ଚାରିଟି ବିଜିଏଲ୍ (BGL) ଲଞ୍ଚର, ତିନୋଟି ୧୨ ବୋର୍ ରାଇଫଲ, ଦୁଇଟି ଭରମାର ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଳାବାରୁଦ ମଧ୍ୟରେ ଇନସାସ୍ (INSAS) ମାଗାଜିନର ୨୬ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ୧୨ ବୋର୍ର ୨୦ଟି ଜୀବନ୍ତ କାର୍ତୁସ ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ୨୦୮ଟି ଅଣ-ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଡେଟୋନେଟର, ଗୋଟିଏ ତୀର ବୋମା ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଗଲ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ୱାୟରଲେସ୍ ସେଟ୍, ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ (SP) ମୟଙ୍କ ଗୁର୍ଜର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ (ନକ୍ସଲ ଅପ୍ସ) ରୋହିତ ଶାହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି।
ସୁକମା ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶର ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ନକ୍ସଲ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।