Cough Syrup Case: କଫ ସିରପ ମାମଲା: ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ, କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Cough Syrup Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡାରେ କଫ ସିରପ ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୋଲିସ ଔଷଧ ଲେଖିଥିବା ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛିନ୍ଦୱାଡାର କୋତୱାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାଜପାଲ ଚୌକରୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ଔଷଧ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି। କୋଲଡରିଫ୍ ସିରପ ପିଇବା ପରେ ୧୦ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସୋନିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଲଡରିଫ୍ ଏବଂ ନେଷ୍ଟ୍ରୋ ଡିଏସ୍ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପାରସିଆ ଥାନାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନି ଏବଂ ଔଷଧ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରୀସନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାରସିଆ ବିଏମଓ ଡାକ୍ତର ଅଙ୍କିତ ସହଲାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାମିଲନାଡୁର କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରୀଶନ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ବିଏନଏସର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡ ଏକ ବର୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସର୍ବାଧିକ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।