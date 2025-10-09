Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2953838
Zee OdishaOdisha National-International

Coldrif Cough Syrup: କଫ ସିରପ ମାମଲା: ତାମିଲନାଡୁରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରୁ ପୋଲିସ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଔଷଧ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ଶ୍ରୀସାନ୍ ଫାର୍ମାର ମାଲିକ ଏସ୍ ରଙ୍ଗନାଥନ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପୋଲିସ କମ୍ପାନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:06 AM IST

Trending Photos

Coldrif Cough Syrup: କଫ ସିରପ ମାମଲା: ତାମିଲନାଡୁରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ

Coldrif Cough Syrup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରୁ ପୋଲିସ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଔଷଧ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ଶ୍ରୀସାନ୍ ଫାର୍ମାର ମାଲିକ ଏସ୍ ରଙ୍ଗନାଥନ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପୋଲିସ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଏବଂ ପ୍ରେସକ୍ରିବର୍ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଛିନ୍ଦୱାଡା, ବେତୁଲ, ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଯୋଗୁଁ ୨୦ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ସିରପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।

ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀସାନ ଫାର୍ମାର ମାଲିକ ଏସ. ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖ ରାତିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇର ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାକୁ ଅଣାଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ନିଷିଦ୍ଧ କଫ ସିରପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜବଲପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଞ୍ଜନା ତିୱାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରସିଆ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ଅଫିସର (SDO) ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜାଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କାଞ୍ଚିପୁରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା ଛିନ୍ଦୱାଡା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଛିନ୍ଦୱାଡା, ପାଣ୍ଡୁର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ବେତୁଲରେ ମୋଟ 20 ଜଣ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବ୍ୟତୀତ, ନାଗପୁରରେ ଏବେ ବି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Coldrif
Coldrif Cough Syrup: କଫ ସିରପ ମାମଲା: ତାମିଲନାଡୁରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ
Petrol price hike
ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Gaza peace
ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଇଜରାଏଲ ଓ ହମାସ, ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
Odisha news
Odisha News: ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି ଯୋଜନା 'ସଖୀ'