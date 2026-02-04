Terror Attack: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାର ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଟଳିଲେ ୨ ଆତଙ୍କୀ

Trending Photos
Terror Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଉଧମପୁରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜୈଶର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଉଧମପୁରର ବନସନ୍ତଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ମିଳିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଭାରତୀୟ ସେନା ରାମନଗରର ଜାଫହାଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା। ସେନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏବଂ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଘେରାବନ୍ଦୀକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସେନା ବାହିନୀ, ପାରାଟ୍ରୁପର ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, ସାରା ରାତି କୌଣସି ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇନଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁମ୍ଫା ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ, ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳର ୧୩୨ତମ ବାଟାଲିୟନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି, ଆବି ଗୁଜର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।