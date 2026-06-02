CBSE ରି-ଭାଲୁଏସନ ୱେବସାଇଟ ଉପରେ ବଡ଼ ସାଇବର ଆଟାକ

CBSE: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ CBSE ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସାଇବର ଠକମାନେ CBSE ପୋର୍ଟାଲକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, CBSE ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି, ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଉପରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
