Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236557
Zee OdishaOdisha National-InternationalFire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା

Fire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 03, 2026, 12:45 PM IST

Trending Photos

Fire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା

Fire Tragedy In delhi:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ​​ଯେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଦଶଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଉପସ୍ଥିତ 
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮:୫୦ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଫୋନ୍ ମିଳିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଦଶଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୩୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାତରୁ ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କୋଠାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କୋଠାରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉଭୟ ଚାଲୁଥିଲା। ବେସମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀ ଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଠାରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭୂମି ମହଲାରେ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର କୋଠାରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ମାଲବ୍ୟ ନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୋମନାଥ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ତା’ପରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଟେଲର ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

କୋଠାଟି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା
ମାଲବ୍ୟ ନଗର ଏସଡିଏମ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୋଠାର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଟେଲଟି ନିଆଁର ଉତ୍ସ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

ଏସଡିଏମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୋଟେଲଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ, BSES ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ନିଆଁକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

Also Read: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୫୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କଲେ ବାଗୀ ବିଧାୟକ

Also Read: Odisha Crime News: ଦେଢ଼ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Fire Tragedy In delhi
Fire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା
TMC
TMC: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୫୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କଲେ ବାଗୀ ବିଧାୟକ
Odisha Crime News
Odisha Crime News: ଦେଢ଼ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ
mojtaba khamenei
ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଲେ ବଡ ସୂଚନା
Khan Sir Coaching
Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ