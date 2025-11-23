Big Kidnapping: ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଅପହରଣ: ବନ୍ଧୁକ ମୂନରେ ୧୨ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ୩୦୦ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପହରଣ

Trending Photos
Big Kidnapping: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଦେଶ ନାଇଜେରିଆରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନାଇଜେରିଆର ଏକ କ୍ୟାଥୋଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନାଇଜେରିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅପହରଣ ମାମଲା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ ଥିଲେ।
ନାଇଜେରିଆର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (CAN) କହିଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନାଇଜେରିଆ ରାଜ୍ୟର ସେଣ୍ଟ ମେରି ସ୍କୁଲରୁ ୨୨୭ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ୩୧୫ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନାଇଜେରିଆ ରାଜ୍ୟର ପାପିରିର ସେଣ୍ଟ ମେରି ସ୍କୁଲରୁ ଶୁକ୍ରବାର ୩୦୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ୧୨ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (CAN)ର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପହରଣ ସମୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ 80 ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା।