Terrorist Attack Plot Foiled: ଦେଶରେ ବଡ଼ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା ୩୦୦ କିଲୋ RDX

Terrorist Attack Plot Foiled: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଥରଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ମୁଫାଜିଲ ଶକିଲଙ୍କ ଭଡା ଘରେ ଚଢାଉ କରି ତାଙ୍କ ଲକରରୁ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍ ଜବତ କରିଛି।
ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦରେ ପୁଲୱାମା ନିବାସୀ ଡାକ୍ତର ମୁଫାଜିଲ ଶକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଅନନ୍ତନାଗର ନିବାସୀ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଥରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫରିଦାବାଦରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅନସାର ଘଜୱାତ-ଉଲ-ହିନ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହା ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀନଗରର କାନ୍ଥରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ପୋଲିସ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର କାଜିଗୁଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ସାହାରନପୁରର ଅମ୍ବାଲା ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଜିଏମସି ଅନନ୍ତନାଗରେ ଚଢାଉ କରି ଡକ୍ଟର ଆଦିଲଙ୍କ ଲକରରୁ ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍ ଜବତ କରିଥିଲା।
ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GMC ଅନନ୍ତନାଗରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଦିଲଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ହରିୟାଣାରେ ଚଢାଉ କରି ଡକ୍ଟର ମୁଜାମିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅନସାର ଘଜୱାତ-ଉଲ-ହିନ୍ଦ (AGH) ହେଉଛି ଏକ ଅଲ-କାଏଦା-ସଂଯୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଯାହା ୨୦୧୭ ରେ ପୂର୍ବତନ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ କମାଣ୍ଡର ଜାକିର ମୁସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶରିଆ ଆଇନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ଇସଲାମିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହାଦ ଚଳାଇବା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାଶ୍ମୀର ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ ଶକିଲ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଫରିଦାବାଦରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ପୁଲୱାମାରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ କୋଠରୀରୁ ପ୍ରାୟ 14 ବ୍ୟାଗ ଜବତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 300 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ 84ଟି କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଥିଲା। ଚଢାଉ ପାଇଁ ଦଶରୁ ବାରଟି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଫେରାର୍ ଅଛି। ମାମଲା ସହିତ ସଂଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଗୁଜରାଟ।