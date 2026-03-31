US airstrike on Iran: ଇସ୍ଫାନ ସହର ଉପରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼

US airstrike on Iran : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ୩୨ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ଇସଫାହାନ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ବଙ୍କର-ବଷ୍ଟର ବୋମା ପକାଇଛି, ଯାହା ଇରାନରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଣିଛି।
ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଭୂତଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କର-ବଷ୍ଟର ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ରାତିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଆକାଶକୁ ଉଠୁଛି, ଯାହା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
BREAKING NEWS:
President Trump just posted a video of MASSIVE explosions in Isfahan, Iran following what’s believed to be U.S.-Israeli airstrikes
— NaijaEyes (@naija_eyes) March 31, 2026
ଏହା କହି ରଖୁ କି ଇସଫାହାନ ସହର, ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଏକ ଗୋଳାବାରୁଦ ଡିପୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇସଫାହାନର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2.3 ନିୟୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ବଦର ଏୟାରବେସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିଗୋଲା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭେଦକାରୀ ଗୋଳାବାରୁଦ, କିମ୍ବା ଭୂଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବା ବୋମା, ଦୁର୍ଗସ୍ଥ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନରେ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। ଆମର ମହାନ ସେନା, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଘାତକ, ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଭଗବାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ! ରାଷ୍ଟ୍ରପତି DJT।"
ଜଏଣ୍ଟ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ପ୍ରେସ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତୃତ୍ୱ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର" ଏବଂ "ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ"।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି, ଏମ.ବି. ଗାଲିବାଫ, ଆମେରିକା ଉପରେ "ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ଷଡଯନ୍ତ୍ର" କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତେହେରାନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଟିରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ "ଦଣ୍ଡ" ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।