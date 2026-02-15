Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3110006
Zee OdishaOdisha National-InternationalUS Attack on Syria: ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ୧୫ ଦିନରେ ଆଇଏସଆଇଏସର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ

US Attack on Syria: ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ୧୫ ଦିନରେ ଆଇଏସଆଇଏସର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ISIS) ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 10ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:15 AM IST

Trending Photos

US Attack on Syria: ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ୧୫ ଦିନରେ ଆଇଏସଆଇଏସର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ

US Attack on Syria: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ISIS) ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 10ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି।

ଆମେରିକାର ବିମାନ ଫେବୃଆରୀ ୩ରୁ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ IS ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ୧୦ଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଯାହା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଆରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବେସାମରିକ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୩ରୁ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବିମାନ ୩୦ରୁ ଅଧିକ IS ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ୧୦ଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଯାହା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ ଅତି କମରେ ୫୦ ଜଣ IS ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୦୦ଟି IS ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସିରିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସରକାରୀ ବାହିନୀ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଯାହା ଆଇଏସ୍ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସିରିଆ ଏବଂ ଇରାକର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶରେ ଆଇଏସ୍ ଖଲିଫାତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଅଲ୍-ତାନ୍ଫ ଘାଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକା ସେନା ସିରିଆରୁ ହଜାର ହଜାର ଆଇଏସ୍ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଇରାକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ। ବାଗଦାଦର ଅନୁରୋଧରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଇରାକ ପଠାଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇଏସ୍ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସିରିଆରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବାଗଦାଦର ଅଲ୍-କାର୍ଖ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକଦା କ୍ୟାମ୍ପ କ୍ରପର୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବତନ ଶାସକ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଆମେ ଇରାକର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏହାର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, "CENTCOM ର ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ୍ ବ୍ରାଡ୍ କୁପର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମିଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ଭୂମି ଏବଂ ଆକାଶରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ମିଳିତ ବାହିନୀ ଦଳକୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ।"

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

us attack on syria
ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ୧୫ ଦିନରେ ଆଇଏସଆଇଏସର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ
Lingaraj Temple
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ମନା: ଜାଗର ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Odisha news
ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନରେ ଅବହେଳା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
Odisha news
ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭: ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚିଠା ବଜେଟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ
Odisha Cabinet
ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ESI ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଲା