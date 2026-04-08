Mallikarjun Kharge: ଗୁଜରାଟବାସୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ...କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଖଡଗେ ?

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3171380
Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:44 PM IST

Trending Photos

Mallikarjun Kharge: କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କେରଳରେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଖଡଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ଗୁଜରାଟବାସୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିନଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୁଜରାଟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନା ରହିବ। 

କାହିଁକି ଉଠିଲା ବିବାଦ ?
ଖଡଗେ କେରଳର ଇଡୁକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ କେରଳବାସୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କମ୍ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା କରିପାରିବେ, ଯେପରି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଘଟେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳର ସଚେତନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।

ବିଜେପି ଏହି ବିବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲା?
ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଭାଜନ କର ଏବଂ ଶାସନ କର ମାନସିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏବଂ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ କି? ବିଜେପି ଖାର୍ଗେଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଶଶି ଥରୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଚନାର ସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆମେ ଆମର ଭାଷାକୁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାଜସଜ୍ଜା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଖଡଗେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ବିବାଦକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କେରଳର ୧୪୦ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଡ଼ିବ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

