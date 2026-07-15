Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମଦନ ମିତ୍ର

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ମିତ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
କିଛି ଦିନ ଧରି TMC ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ୬୦ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ, ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏଥିସହ ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ TMC ଛାଡ଼ି NCPIରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ରହିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେବା TMCର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ମଦନ ମିତ୍ର ହଠାତ୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକମଳ ସାହାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକମଳ ସାହାଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପନ ସାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହା ପରେ ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।
ବୁଧବାର ସେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ମଦନ ମିତ୍ର ନଗର ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନଜରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ CBI ତାଙ୍କ ଘରେ ତଲାସି କରିଥିବା ବେଳେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ED ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗଦାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରେ।