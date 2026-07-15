Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମଦନ ମିତ୍ର

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ୬୦ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ, ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏଥିସହ ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ TMC ଛାଡ଼ି NCPIରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:06 PM IST
Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମଦନ ମିତ୍ର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tea After Meal: ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ
tea after meal1 hr ago
2
noida Fire news2 hrs ago
3
Subhash Chandra2 hrs ago
4
Rath Yatra 20263 hrs ago
5
Shri Nand Kishore Goenka8:00 AM IST