Mamata Banerjee: ​​ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ...

Zee OdishaOdisha National-InternationalMamata Banerjee:

Written By Priyambada Rana|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:28 PM IST

MAMATA BANERJEE: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଏକ୍ସ ପେଜ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମତଦାତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରି ଏହି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।"

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସିନାରୀ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀରବ କରିଦେଇଛି।

ବଙ୍ଗରେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାରଜ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ୨୩୦ ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ 'ମାଆ, ମାଟି, ମଣିଷ'ର ସରକାର ଗଠନ ହେବ।"

ଭୋଟ ଗଣନା ଏବଂ EVM ତଦାରଖ ସମ୍ପର୍କରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଏବଂ ଆଜି ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। "ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ହେରଫେରର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି, ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେବୁଲ ଛାଡି ନଯିବା ଏବଂ ଗଣତି ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

TMC
Mamata Banerjee: ​​ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା,
IPL
GT vs RCB: ଆଜି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଭେଟିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ପାଗର ସ୍ଥିତି
rajnath singh
କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ: ରାଜନାଥ ସିଂହ
kolkata
Flight Emergency: କୋଲକାତାରୁ ପୁଣେ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..