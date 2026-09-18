୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 'ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ' ବିନା ନିର୍ବାଚନ! ମମତା ପାଇଲେ ନୂଆ ଚିହ୍ନ...

Mamata Banerjee: ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 'ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ' ଚିହ୍ନ ବିନା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ! ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମମତା ଏକ ନୂଆ ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି । ନାମ ଭାବରେ 'ମମତା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ' ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ 'ଫୁଟବଲ'। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ୧୯୯୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ 'ଘାସ ଉପରେ ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ' (Twin Flowers on Grass) ଚିହ୍ନ ସହିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହାଇମି ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ରାଶବିହାରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ' ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଶବିହାରୀ ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ, ମମତା 'ରାଇଟର୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ' (ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ) ଦଖଲ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୨୦୦୬ରେ ସିଙ୍ଗୁର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ୨୦୦୭ରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସେ ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟ (ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ) କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ସେ 'ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ' ଚିହ୍ନ ହରାଇଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ମମତାଙ୍କ ଶିବିର ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ନାମ ଏବଂ ତିନୋଟି ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶିବିର ଏପରି ବିକଳ୍ପ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଯାହା 'ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ' ସହି 'ତୃଣମୂଳ' ନାମ ଏବଂ 'ଯୁଗ୍ମ ଫୁଲ' (Twin Flowers) ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ' ନାମ ଏବଂ 'ଯୁଗ୍ମ ଫୁଲ' ଚିହ୍ନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳୀଘାଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରିତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ - ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୃଥକ ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ବାଛିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏବଂ ରେଜିନଗରରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମମତା ଏବଂ ରିତାବ୍ରତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନୂତନ ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ଅଧୀନରେ ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଋତୁବ୍ରତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଲଫାପା ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଦଳର ନାଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ।