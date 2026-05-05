Mamata Banerjee:'୧୦୦ ସିଟ୍ ବିଜେପି ଲୁଟ୍ କରିଛି...ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମମତା'

Zee OdishaOdisha National-InternationalMamata Banerjee:୧୦୦ ସିଟ୍ ବିଜେପି ଲୁଟ୍ କରିଛି...ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମମତା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 05, 2026, 05:48 PM IST

Mamata Banerjee: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିବା ପରେ ବିଦାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ସେ ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଲୋକଭବନ ଯାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ "ଖଳନାୟକ" ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ହଡ଼ପ କରି ଏବଂ EVM ସହିତ ହେରଫେର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, "ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ EVM କିପରି ୮୦-୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ନିର୍ବାଚନର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସବୁଠି ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ IPS ଏବଂ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ।"

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଏହା ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର "ଖେଳ" ଥିଲା। "ଆମେ ସମଗ୍ର ସରକାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା। ସେମାନେ SIR ରୁ ୯ ନିୟୁତ ନାମ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ୩.୨ ନିୟୁତ ନାମ ପୁଣି ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ନିର୍ବାଚନ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ।

 

TMC କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଲକାତାରୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ। TMC କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ବିଜେପି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ TMC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା?

ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଏକ କଳାଅଧ୍ୟାୟ - ମମତା
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏକତା ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହେବ। ଅଖିଳେଶ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଜି ଆସିପାରିବେ କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ କାଲି ଆସିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୧୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ।

'ମୋ ପେଟ ଏବଂ ପିଠିରେ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି'
ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ୨୦୦ CRPF କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୨୦୦ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫର୍ମ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲି। ସେମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାଛିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି, CRPF ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତା'ପରେ ମୁଁ RO ଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ DEOଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ୧୫ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଜଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଯେ, "ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଖେଳ ହେବ।" ମୁଁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ପେଟ ଏବଂ ପଛକୁ ଲାତ ମାରିଲେ, ଏବଂ ମୋତେ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହ ପିଟିଲେ। ସେତେବେଳେ CCTV ବନ୍ଦ ଥିଲା।

