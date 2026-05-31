Mamata banerjee: 'ଶାସକ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଗଲେଣି', ଯଦି ଅଭିଷେକର କିଛି ହୁଏ...ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମମତା...

Trending Photos
Mamata banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋନାରପୁରରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଶାସକମାନେ ଏବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଗଲେଣି।" ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଜନତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋନାରପୁରରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଶାସକମାନେ ଏବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଗଲେଣି।" ବାସ୍ତବରେ, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଜନତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
Just not eggs but stones too. 2 second video captures the faces who threw stones at #AbhishekBanerjee
He was attacked in Sonarpur #Bengal today.
The stone missed his right eye by a whisker. pic.twitter.com/VYtQDq8tUI
— Tamal Saha (@Tamal0401) May 30, 2026
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାହାଣୀ ସୋନାରପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ଏପରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଫଲା ଉପରେ ପଥର, ଇଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
The duty of the State is to PROTECT EACH AND EVERY SINGLE CITIZEN.
Regardless of their gender, caste, creed, religion or political affiliation!@SuvenduWB - YOU ARE A PETTY MAN AND A FAILED CM.
We will pursue every legal and democratic avenue available to ensure that JUSTICE… https://t.co/JBpOPeRKZD
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 30, 2026
ଘଟଣା ପରେ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି:
ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଡିସିପି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କିଛି ହୁଏ, ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦାୟୀ ରହିବ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର 3D CT ସ୍କାନ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସ୍କାନ ଏବଂ ଥୋରାସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ହେତୁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ଘରେ ଜାରି ରହିବ। ଆମର ପାରିବାରିକ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ।"
TMC ନୂଆ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛି:
TMC ନୂଆ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦଳ କହିଛି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ପଥର ଉଠାଇ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଦଳ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। TMC ଏହି ମାମଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଚିନ୍ତା:
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫୋନ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଇପାରିବ। କପିଲ ସିବଲ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ।"
ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା-ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିବାଦ ଯାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। ଦଳ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ସୁଭେନ୍ଦୁ) ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତଥାପି, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଂସାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।