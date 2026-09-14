ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଏହି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲା TMC

Nandigram bypoll: ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ପୁଣିଥରେ ବଢିଛି । ଶାସକ ଦଳ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, TMC ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନ ଉପରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି; ଦଳ ସେଠାରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଏଥିସହିତ, ଦଳ ଆସାମର ନାଗାଓଁ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଅବଦୁଲ ସଲାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ସହିତ ନାଗାଓଁ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ରବିବାର ଦିନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ସଞ୍ଚିତା ପ୍ରଧାନ (ଦେ) ଏବଂ ରେଜିନଗରରୁ ରବିଉଲ୍ ଆଲାମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ସହିତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, TMC ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ।
ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚାପ
TMC ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର - ଉଭୟ ଆସନ ପାଇଁ ମମତା ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର - ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଉଭୟ ଆସନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ ନାହିଁ; ତେଣୁ ସେ ଭବାନୀପୁର ଆସନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନ ପାଇଁ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରେଜିନଗର ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଆସନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ।
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାଙ୍ଗଠନିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରିତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ଦଳର ନାମ ଓ 'ଦୁଇ ଫୁଲ' ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଓ ରେଜିନଗର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ।