ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଝଟକା, କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାରୁ ବହିଷ୍କୃତ

Mamta Kulkarni expelled from Kinnar Akhara: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ନର ଆଖାଡ଼ାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରିଷି ଅଜୟ ଦାସ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଆଖାଡାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ରାଜଦ୍ରୋହର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଆଖଡ଼ାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କୁ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜୟ ଦାସ କୌଣସି ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରେନାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ?

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ମହାକୁମ୍ଭରେ ନିଜର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଗଲା ଯେ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଶ୍ରୀ ଯମାୟୀ ମମତା ନନ୍ଦ ଗିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମମତା ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧ୍ୱୀ ହେବା ପରେ ସେ ସଙ୍ଗମ, କାଶୀ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।

Rishi Ajay Das, founder of Kinnar Akhara, expels Mamta Kulkarni from the Akhara. He has also expelled Mahamandaleshwar Laxminarayan Tripathi from the Kinnar Akhara for inducting Mamta Kulkarni, who is accused of treason, to the Akhara and designating her as Mahamandaleshwar… pic.twitter.com/Hhzezst49r

— ANI (@ANI) January 31, 2025