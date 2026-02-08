Vijayapura Plane Crashed: ବଡ଼ ଖବର, ବିଜୟପୁରାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

vijayapura plane crashed: ବିଜୟପୁରାରେ ଏକ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ ରେଡ୍ ବାର୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
vijayapura plane crashed: ବିଜୟପୁରା ବାବଲେଶ୍ୱର ତାଲୁକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗାଁରେ ଏକ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ରେଡ୍ ବାର୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଲାବୁରାଗିରୁ ବେଲାଗାଭି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଧନ ସରିଯିବା କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ରେଡ୍ ବାର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଜେଟ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ରେଡ୍ ବାର୍ଡ ଆଭିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେସ୍ନା ୧୭୨ ଟାଙ୍ଗୋ ଚାର୍ଲି ହାଲୁକା ବିମାନରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁନାଲ ମାଲହୋଟ୍ଟା ଏବଂ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲଟ୍ କୁନାଲ ଶଙ୍କର ରହିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାବଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
