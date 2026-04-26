Zee OdishaOdisha National-InternationalManipur: ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ମଣିପୁର ହିଂସା, ୫୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ, ୨୧୭ ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି ଜୀବନ...

Manipur: ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ମଣିପୁର ହିଂସା, ୫୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ, ୨୧୭ ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି ଜୀବନ...

Manipur: ଇମ୍ଫାଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହ ଲଢ଼େଇ ହେବା ସହିତ ମଣିପୁରରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମଣିପୁରରେ ମେ ୨୦୨୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାତିଗତ ହିଂସା ଲଗାତାର ଧନ-ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଣିପୁରର ସାଧାରଣ ଜନତା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:48 PM IST

Manipur: ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ମଣିପୁର ହିଂସା, ୫୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ, ୨୧୭ ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି ଜୀବନ...

Manipur: ଇମ୍ଫାଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହ ଲଢ଼େଇ ହେବା ସହିତ ମଣିପୁରରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମଣିପୁରରେ ମେ ୨୦୨୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାତିଗତ ହିଂସା ଲଗାତାର ଧନ-ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଣିପୁରର ସାଧାରଣ ଜନତା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଂସା କାରଣରୁ ସେଠାକାର ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡି଼ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ​​ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ: ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟିଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଇମ୍ଫାଲର ମୀରା ପାଇବିସର ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ରାତିରେ ମଶାଲ ରାଲି କରୁଥିବାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି।

ମଇ ୨୦୨୩ ରେ ମଣିପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଜାତିଗତ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 58,821 ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏକ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆବେଦନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 3 ମେ 2023 ରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାରେ ୨୧୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୭୪ଟି ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ମଣିପୁର ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ୩,୦୦୦ ପ୍ରି-ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ହିଂସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୭,୮୯୪ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨,୬୪୬ଟି ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହରେଶ୍ୱର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାତ ମାସ ଲାଗିଥିଲା।

ବିଧାୟକ ୱଙ୍ଗଜାଗିନ୍ ୱାଲ୍ଟେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ୱଙ୍ଗଜାଗିନ୍ ୱାଲ୍ଟେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ବୁଧବାର ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ ଘଣ୍ଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୋମି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦକୁ କୁକି ଏବଂ ହମାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସକାଳ ୫ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ଦ ସମୟରେ ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ​​ଏବଂ ଟିପାଇମୁଖ ଏବଂ ଗୁଇଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ଥିଲା।

ଜୋମି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଲ୍ଟେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୬୦ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ମେ ୨୦୨୩ରେ ଭିଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୱାଲ୍ଟେଙ୍କ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥିଲା, କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ।

Manipur violence
ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ମଣିପୁର ହିଂସା, ୫୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ, ୨୧୭ ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି ଜୀବନ...
