Manoj Tiwari: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଖସୁଛି ଟଙ୍କା, ଏପରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଫସିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ...

'ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବୁଲନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣାବିକା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଡଲାର ସହିତ କୌଣସି ଲେନ୍ ଦେନ୍ ନାହିଁ, ଡଲାର ମହଙ୍ଗା ହେଉ କି ଶସ୍ତା ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ'।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:09 PM IST

Manoj Tiwari: ଭାରତର ଘରୋଇ ମୁଦ୍ରା, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR), ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (USD) ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ନିବେଶକ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟକ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବୁଲନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣାବିକା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଡଲାର ସହିତ କୌଣସି ଲେନ୍ ଦେନ୍ ନାହିଁ, ଡଲାର ମହଙ୍ଗା ହେଉ କି ଶସ୍ତା ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ'।
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧିଜୀବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟିକରି କହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସାଂସଦ ହୋଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ମାନ୍ଦାବସ୍ତା ଉପରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କେତେ ଶୋଭନୀୟ'?

ଗତ ୩ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ୯୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ଏହା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୯୦.୧୪କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ, ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଡଲାରର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

manoj tiwar
ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଖସୁଛି ଟଙ୍କା, ଏପରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଫସିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ...
