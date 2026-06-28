Add Zee Business As A Preferred Source
App

France Plane Crash: ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

France Plane Crash: ରବିବାର ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସର ନାନସି ନିକଟସ୍ଥ ଟୋମ୍ବଲେନରେ ଏକ ସ୍କାଏଡାଇଭରଙ୍କ ଟିମକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 28, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:57 PM IST
France Plane Crash: ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ ପୁଣି ଥରେ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କଲା; ଜୋର୍ଡାନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ
FIFA 20261 hr ago
2
top 10 news today2 hrs ago
3
Dharmendra Pradhan3 hrs ago
4
Dharmendra Pradhan6:19 AM IST
5
operation sindoor5:58 AM IST