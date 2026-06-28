France Plane Crash: ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

France Plane Crash: ଫ୍ରାନ୍ସର ନାନସି ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୂରରୁ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିମାନଟି ସ୍କାଏଡାଇଭରଙ୍କ ଟିମ୍ କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ସେବା ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫରାସୀ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ *L'Est Républicain* ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସ୍କାଏଡାଇଭରମାନେ ବିମାନରେ ଥିଲେ। ଘଟଣା ପରଠାରୁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାଲଭାଡୋର ଆଲେଣ୍ଡେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ; ତଥାପି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।