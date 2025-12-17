Delhi Pollution: ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଅସୁ୍ସ୍ଥ, ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୮ ପ୍ରତିଶତ

Trending Photos
Delhi Pollution: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ରହିବା ଆଉ କେବଳ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁର ଅଭାବ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀତ ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫେରି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉଛି। ବାୟୁ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ AQI ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) 450 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ, ସରକାର GRAP-4 (ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକାଲ ସର୍କଲ୍ସର ଏକ ସର୍ଭେରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି: 8 ପ୍ରତିଶତ ବାସିନ୍ଦା ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ 52 ପ୍ରତିଶତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (CAQM) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ AQI କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। AQI 431 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 441 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପରେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ସମଗ୍ର NCR ରେ GRAP-4 ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। GRAP-4 ଅଧୀନରେ, ଟ୍ରକ୍, ଲୋଡର ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନ (ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟତୀତ) ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ 50 ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସରେ ଯୋଗଦେବେ, ବାକି ଘରୁ କାମ କରିବେ। 9 ଏବଂ 11 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। NCRର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 1986 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକାଲସର୍କଲ୍ସର ଏକ ବଡ଼ ସର୍ଭେରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୫୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର କେହି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ୮୨ ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ୨୮ ପ୍ରତିଶତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚିତ ଚାରି କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସ୍ଥମା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ (COPD), ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତି, ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବିଶେଷକରି ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ।
୮% ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି
ସର୍ଭେରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୮% ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ ଏବଂ ଛୋଟ ସହର ପସନ୍ଦର ପସନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସହରରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।