Plane Crash: ନାଜକା ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେରୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଜକା ଲାଇନ୍ସକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ଶନିବାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇକା ଅଞ୍ଚଳର ପିସ୍କୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ଛୋଟ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସ ମେଜର ଜର୍ଜ ଆଣ୍ଡ୍ରାଡେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯେ ୧୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।" ଅଲ ଜାଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଅଲ ଜାଜିରା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବିମାନଟି ପେରୁର ଏକ ଅପରେଟର ଏରୋଡିଆନାର ଥିଲା, ଯାହା ନାଜକା ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ଦର୍ଶନୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପେରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାଜକା ଲାଇନ୍ସ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ୫୦୦ BC ଏବଂ ୫୦୦ AD ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମରୁଭୂମିରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ କେବଳ ବାୟୁରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ବାନର, ହମିଙ୍ଗବର୍ଡ ଏବଂ ବିଲେଇ ପରି ପ୍ରାଣୀ, ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ନମୁନା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ନାଜକା ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ "ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରକୃତି, ଆକାର ଏବଂ ନିରନ୍ତରତା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ" ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ୟୁନେସ୍କୋ କହିଛି, "ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରାଣୀ, ଏବଂ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଜ୍ୟାମିତିକ ନମୁନାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ।" ସଂଗଠନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ "ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।" ପେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମାଚୁ ପିଚୁ, କୁସ୍କୋ ଏବଂ ନାଜକା ଲାଇନ୍ସ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଅଲ ଜାଜିରା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ପେରୁର ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ରେ ଦେଶକୁ ୪.୧ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ।