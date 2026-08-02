Add Zee Business As A Preferred Source
App

Plane Crash: ନାଜକା ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ପୋଲିସ ମେଜର ଜର୍ଜ ଆଣ୍ଡ୍ରାଡେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯେ ୧୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।"

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 02, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:12 AM IST
Plane Crash: ନାଜକା ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: ଇକା ଅଞ୍ଚଳର ପିସ୍କୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ଛୋଟ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: କମୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, IFS ସଂଗ୍ରାମ ନିଲମ୍ୱିତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5