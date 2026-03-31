Masood Azhar: କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦ ଅଜହରର ଭାଇ ମୃତ

Trending Photos
Masood Azhar:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ନେତା ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାହିର ଅନୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବାହାୱାଲପୁରରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୋମବାର, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ତାହିର ଅନୱର ଜୈଶର ସାମରିକ ବ୍ୟାପାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ନୂତନ ତାଲିମ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ୬୨ ବର୍ଷୀୟ ତାହିର ଅନୱର ୧୨ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈଶର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମର୍କଜ ଉସମାନ ଓ ଅଲିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା
ତାହିର ଅନୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଜୈଶର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାସୁଦ ଆଝାର ସମେତ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି ସାଢେ ୧୧ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ଇବ୍ରାହିମ ଆଝାର, ତଲହା ଅଲ-ସୈଫ ଏବଂ ଅବଦୁର ରୌଫ ଭଳି କୁଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ। ତାହିର କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇନଥିଲେ ବରଂ ଜୈଶ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟର ସମସ୍ତ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମସୁଦର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ, ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜୈଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ସଂଗଠନର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ତାହିର ଅନୱର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ରାଡାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମର୍କଜ୍ ସୁଭାନାଲ୍ଲାହରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତାହିର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହମ୍ମାଦ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାକିସ୍ତାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାକିମ ମହମ୍ମଦ ତାହିର ଅନୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ
ତାହିର ଅନୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବରେ, ସେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ ଏବଂ ଏହା ଜୈଶର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ହରାଇବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ଏବଂ ଏକ ରଣନୈତିକ ପରାଜୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାହାବଲପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।