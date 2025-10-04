Advertisement
କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨ ମୃତ, ୯ ଆହତ

ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସମୟରେ ୯ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଆକାଶ ସକ୍ସେନା ଏବଂ କଶ୍ୟପ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ କୋଠାର ଏକ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଥରି ଉଠିଥିଲା। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:09 PM IST

Farrukhabad Coaching Centre Blast: ଫାରୁଖାବାଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସମୟରେ ୯ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଆକାଶ ସକ୍ସେନା ଏବଂ କଶ୍ୟପ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ କୋଠାର ଏକ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ଡିଏମ୍), ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସ୍ପି) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, କୋଠାର ମୋଟା କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲା ଏବଂ କୋଠାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ୨୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ITI ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଡିଏମ୍ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଏହି ଘଟଣା ଏକ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟାଙ୍କିରୁ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସାତନପୁର ମଣ୍ଡିର ବିବେକ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ବେଦାନ୍ତ (୧୨), କାଦ୍ରି ଗେଟ୍ ଥାନା ଗୁଞ୍ଜନ ବିହାର କଲୋନିର ନୀଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ପୀୟୂଷ ଯାଦବ (୧୨), ନିଖିଲ ଯାଦବ (୯), ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜେଲ୍ ସ୍କୋୟାରର ପଙ୍କଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଂଶିକା ଗୁପ୍ତା (୧୧) ଏବଂ ନିନୁଆର ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଅଭୟ (୧୦), ମିରପୁରର ପ୍ରଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ଅଂଶୁଲ ଯାଦବ (୧୪) ଏବଂ ଆୟୁଷ ଯାଦବ (୧୩) । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।

