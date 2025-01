Factory Blast: କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୮ ମୃତ, ପୋତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ

Maharashtra Ordnance Factory Blast: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅତି କମରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଭଣ୍ଡାରାର ଜବାହରନଗରରେ ଥିବା ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। କାରଖାନାରେ ଏହି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ୧୦:୪୫ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭଣ୍ଡାରା ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜବାହାର ନଗରରେ ଥିବା ଅର୍ଡନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରକେ ଶାଖା ସେକ୍ସନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆରଡିଏକ୍ସ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଭଣ୍ଡାରାର ଏହି ଅର୍ଡନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତ୍ର କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ୧୩ ରୁ ୧୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।"

On blast in Ordnance Factory, Bhandra, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "There are reports that 13 to 14 workers were trapped after the roof collapsed in the explosion in Ordanace factory in Bhandara district. According to the preliminary information received so far,… pic.twitter.com/fWdhU6wnrs

— ANI (@ANI) January 24, 2025