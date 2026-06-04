Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237198
Zee OdishaOdisha National-InternationalHospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Hospital Fire: ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବିହାର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୧୦ ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:48 AM IST

Trending Photos

Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Hospital Fire: ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବିହାର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୧୦ ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।  ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ALSO READ: Monsoon 2026:କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି!ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ

ALSO READ: Today Horoscope: ଆଜି ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଗୁରୁବାର?

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ମୁଜାଫରପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରସାଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ରାତି ୩:୫୫ ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ରେସକ୍ୟୁ ବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ  କରିଥିଲେ। ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ହସପିଟାଲ୍ ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହସପିଟାଲ୍ କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ, ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୧୦ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।  ହେଲେ, ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ, ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି (ବୁଧବାର)ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ୍ ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ ୨୧ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Hospital fire
Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
top 10 news today
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଇ-ହୁଣ୍ଡି ନିମନ୍ତେ ବୈଠକ, ସୁନା ବିକ୍ରି ନେଇ RBI ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odisha news
ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରୁ ହଟିଲା ଅବୈଧ ଅତିକ୍ରମଣ, ଏସଏମସିର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
Kotia Dispute
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ, ସେନସସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ତିବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା
BRICS Meeting Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର, ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ