Fire Tragedy: ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ୧୦ ମହଲା କୋଠା

Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଜିଆବାଦର ଗ୍ରୀନ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ ସୋସାଇଟିର ନବମ ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନିଆଁର ଉଚ୍ଚତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରୁ କଳା ଧୂଆଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯାହା କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଫ୍ଲାଟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ତଳେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଟାୱାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବନହାନି ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖି, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମାଜ ପରିଚାଳନା ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାୱାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ନ ଥାଆନ୍ତା। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ତେଣୁ ଉପର ମହଲାର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବାଲକୋନିକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (ଏସି)ରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଶୀଘ୍ର ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ଦେବା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସତର୍କତା
ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଟାୱାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ (ସିଏଫଓ) ରାହୁଲ ପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟାୱାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରାଯାଇଛି।