Trivandrum-Delhi Rajdhani Express Two Coaches Fire: ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ । ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ-ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌(୧୨୪୩୧)ରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରତଲାମ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଛି।
 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 17, 2026, 09:06 AM IST

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫:୩୦ ସମୟରେ ଲୁଣି ଏବଂ ବିକ୍ରମଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ-ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୪୩୧) ର କୋଚ୍ B-1 ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ରେଳପଥ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଏସି ଏବଂ SLR କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଖି ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।ତଥାପି, ଗାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। 

ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ, କୋଟା ରେଳ ଡିଭିଜନର ଏକ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କୋଚ୍ ନମ୍ବର B1ରେ ୬୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ସମଗ୍ର କୋଚ୍‌ରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଗାର୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କୁ ନିଆଁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। (RPF)ଆରପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିମାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କୋଚ୍‌ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚ୍‌କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। (RPF) କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିମାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କୋଚ୍‌ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଦୁଇଟି କୋଚ୍‌ରେ ନିଆଁ:
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ-ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଦୁଇଟି କୋଚ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ରେଳ ରୁଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଏସି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। 

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ:
ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚ୍‌କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି। କୋଟା ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

କୋଟା ରେଳ ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ଡିସିଏମ୍ ସୌରଭ ଜୈନ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ କୋଟାରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଏଆରଏମଇ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଡିଆରଏମ ଅନିଲ କାଲରା, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି:
ବରିଷ୍ଠ ଡିସିଏମ୍ ସୌରଭ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର (୧୨୪୩୧) ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ-ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଦୁଇଟି କୋଚ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ଧରି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ରେଳବାଇ ତୁରନ୍ତ OHE (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ) ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ରୁଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।

ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। ରେଳବାଇ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। (SLR) କୋଚରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଲଗେଜର କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ, ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜୟପୁର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (12955)କୁ ମହିଦପୁର ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଯାତାୟାତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। B-1 କୋଚରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୋଚରେ ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୋଟାକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଟାରୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ ଯୋଡାଯିବ।

Narmada Behera

