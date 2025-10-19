Advertisement
ବାଣ ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ

Massive Fire: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫତେପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଫୋଟକା ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 07:42 PM IST

Trending Photos

Massive Fire: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫତେପୁରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିଜି କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ ବଜାରରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଲାଗିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ବାଣଗୁଡିକ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବାଣ ବଜାରର ସମସ୍ତ ୬୦ଟି ଦୋକାନ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ନିଆଁରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଧୂଆଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁରେ ଫସିଥିବା ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ବଜାର ପଡିଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ପକାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

