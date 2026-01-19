Chili Fire Tragedy: ଚିଲିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୧୮ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚିଲିର କନସେପ୍ସିଅନ ନିକଟସ୍ଥ ପେନକୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଘର ଛାଡି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୦ ହଜାର ଲୋ

Chili Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚିଲିର କନସେପ୍ସିଅନ ନିକଟସ୍ଥ ପେନକୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଘର ଛାଡି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଇନ୍ଦୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ଲିକେଜ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ
ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବାୟୋବିଓ ଏବଂ ନୁବଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରାୟ 8,500 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାୟୋବିଓ ଅଞ୍ଚଳର ପେନକୋ ସହରର ମେୟର ରୋଡ୍ରିଗୋ ଭେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗରମ ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରୁଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ (100 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍) ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଲାଗୁ
ଚିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବୋରିକ୍ ​​ବାୟୋବିଓ ଏବଂ ନୁବଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ସାଣ୍ଟିଆଗୋରୁ ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚିଲିର ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଇସ୍ କର୍ଡେରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗରମରୁ ତରଳି ଯାଇଥିବା କାରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଧୂଆଁ ଏବଂ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ଗନ୍ଧ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବ୍ୟଥିତ କରିଛି।

ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଚିଲି ସରକାର ଏବଂ ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇନ୍ଦୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆକାଶ ଘନ ଧୂଆଁ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁର ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯାହା ନିଆଁର ଭୟାବହତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁର ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପିଡିତଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

